Vierde tijd Verstappen in eerste vrije training Singapore, Leclerc snelste

Max Verstappen heeft de vierde tijd neergezet in de eerste vrije training voor de Formule 1 Grand Prix van Singapore. Op het stratencircuit van Marina Bay was de coureur van Red Bull Racing 0,334 seconden langzamer dan Charles Leclerc, die de snelste tijd noteerde.

Concurrent Lando Norris van McLaren zette de tweede tijd neer, achter Ferrari-rijder Leclerc. De derde tijd was voor Carlos Sainz, ook van Ferrari.

Daglicht

Omdat de eerste training de enige is die met daglicht wordt verreden, zijn er nog geen conclusies te trekken voor de race van zondag. Om 15.00 uur Nederlandse tijd (21.00 uur lokale tijd) beginnen de coureurs in het donker aan de tweede vrije training.

Ook de rest van het weekend rijden de coureurs in het donker, wat voor een heel andere dynamiek zal zorgen.

In Singapore hoopt Verstappen zich te herpakken na de teleurstellend verlopen race in Azerbeidzjan, vorig weekend. Op het stratencircuit van Bakoe eindigde hij als vijfde. "Het viel allemaal de verkeerde kant op voor mij", wees hij onder meer op de verkeerde balans in de auto.