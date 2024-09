AFP De app van X

NOS Nieuws • vandaag, 09:26 X toch weer offline in Brazilië: 'Omzeilen van verbod was foutje'

X is opnieuw offline in Brazilië. Ondanks een verbod was het sociale medium eerder deze week na een update weer te gebruiken, maar volgens het bedrijf was dat een foutje. De rechter dreigt met een boete.

Het sociale medium werd eind vorige maand offline gehaald door de hoogste Braziliaanse rechter in een langlopend conflict over desinformatie. Brazilië eist dat X een vertegenwoordiger in het land aanwijst om zaken mee te kunnen doen. Die zou bijvoorbeeld opruiende berichten offline moeten kunnen halen.

Zolang er geen officieel aanspreekpunt is, moet X worden geblokkeerd door providers in het land. X-eigenaar Musk noemt dat censuur.

Omzeild

Na een update was X woensdag ineens wel weer te gebruiken door Brazilianen. Waar een account eerder was gekoppeld aan een vast IP-adres, werd de verbinding nu via een andere provider constant gewisseld, waardoor de gerechtelijke blokkade te omzeilen was.

Opperrechter Alexandre de Moraes noemde dit een bewuste poging van het bedrijf om zich aan zijn bevel te onttrekken en hield Musk persoonlijk verantwoordelijk. Hij legde daarom een boete op van ruim 900.000 euro en dreigde die dagelijks te herhalen zolang het bedrijf niet gehoorzaamde.

'Foutje'

X zegt nu dat er per ongeluk van provider was gewisseld en heeft de verandering binnen een dag teruggedraaid. "Het was een onbedoelde en tijdelijke hervatting van de dienstverlening", heet het. Of de boete blijft staan is onduidelijk.

In een reactie tegen persbureau Reuters zeggen de advocaten van X in Brazilië dat de aanstelling van een juridisch vertegenwoordiger in Brazilië "heel snel" zal komen. Het bedrijf zou bovendien zijn begonnen met het verwijderen van materiaal dat de rechters als onwenselijk zien.