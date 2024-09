Meerderheid hooggerechtshof handhaaft blokkade X in Brazilië

Het Braziliaanse Hooggerechtshof heeft besloten om socialemediaplatform X te blijven blokkeren. Twee van de vijf rechters zeiden het eens te zijn met de eerdere beslissing van hun collega-rechter Alexandre de Moraes, die vrijdag deze maatregel oplegde. De twee andere rechters moeten nog hun stem uitbrengen, maar er is dus nu al een meerderheid voor het verbod.

De Moraes verbood het platform omdat X-baas Elon Musk weigert een juridische vertegenwoordiger aan te stellen in Brazilië. De Moraes wil dat Musk dat doet zodat het land kan optreden tegen verspreiding van haat en nepnieuws op het voormalige Twitter.

Boete van 8000 euro

Het hof stemde ook in met een maatregel die moet voorkomen dat Brazilianen de blokkade omzeilen. Dat kan bijvoorbeeld met een VPN, een netwerk waarmee het lijkt het alsof je in een ander land zit. Mensen die deze methode gebruiken riskeren een boete van ongeveer 8000 euro per dag.