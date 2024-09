X via 'trucje' weer beschikbaar in Brazilië ondanks verbod

Brazilianen kunnen ondanks een verbod van het Braziliaanse gerechtshof weer gebruikmaken van X. Het socialemediaplatform heeft een update doorgevoerd waarbij het lastig is om te zien waar een server of computer staat. Dat maakt het voor de Braziliaanse autoriteiten veel moeilijker om X-gebruikers te blokkeren.

De Braziliaanse vereniging van internet- en telecommunicatieproviders (ABRINT) meldt dat X in een update is overgeschakeld op Cloudflare-software, die voortdurend veranderende IP-adressen gebruikt.

Het hooggerechtshof blokkeerde het gebruik van X in Brazilië omdat X-baas Elon Musk weigert een juridische vertegenwoordiger aan te stellen in Brazilië. Het was de uitkomst van maandenlang getouwtrek tussen Musk en opperrechter Alexandre de Moraes. Die wil dat Musk iemand aanstelt zodat het land iemand aansprakelijk kan stellen voor verspreiding van haat en nepnieuws op het platform. Musk weigert dat nog altijd.