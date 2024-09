Benfica wint eerste Champions League-duel van Rode Ster na goal Kökçü

Benfica heeft de eerste wedstrijd in de Champions League gewonnen. De Portugese club won in Belgrado met 1-2 van Rode Ster.

Al vroeg in de wedstrijd nam Benfica de touwtjes in handen. Het elftal, met onder anderen Orkun Kökçü (ex-Feyenoord) en Vangelis Pavlidis (ex-AZ) in de basis domineerde het eerste half uur.