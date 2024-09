Booking.com mocht hotels geen prijsbeperkingen opleggen

Het Hof keek naar de zaak na vragen van de rechtbank in Amsterdam, of Booking.com de bepaling volgens Europese wetten mocht opleggen aan hoteleigenaren. Booking vond van wel, maar van het Hof mag het bedrijf deze "aanvullende beperkingen" volgens het mededingingsrecht niet opleggen.

De regels zijn volgens de Europese rechter niet "objectief noodzakelijk" voor het uitvoeren van de belangrijkste activiteiten van de boekingssite en staan niet in verhouding tot het doel dat Booking.com ermee wilde bereiken.

De reisgigant is teleurgesteld over het vonnis. Het bedrijf blijft van mening dat de maatregel noodzakelijk en proportioneel was.