Booking.com krijgt Spaanse boete van 413 miljoen euro

Een woordvoerder van Booking.com noemt het een "ongekende beslissing". Het bedrijf is van plan om in beroep te gaan.

Poortwachter

Booking.com, dat in 1996 begon als een Nederlandse startup, heeft in de EU een marktaandeel van 70 tot 90 procent. De Europese Commissie oordeelde eerder dat het bedrijf daarom een 'poortwachter'-functie heeft in de toerismesector, wat strenge verplichtingen met zich meebrengt.

Toezichthouders kunnen ook op landelijk niveau boetes opleggen, zoals Spanje nu heeft gedaan. Tot onvrede van Booking.com. "Zoals we eerder al hebben gezegd, is de DMA het juiste forum om de meeste van deze kwesties te bespreken en te beoordelen. Dat biedt een kans om overeenstemming te bereiken over oplossingen die in heel Europa van toepassing zijn in plaats van per land."