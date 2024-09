AFP De rechtbank in Hongkong

NOS Nieuws • vandaag, 17:24 Rechtbank Hongkong veroordeelt mannen voor opruiing: T-shirt was te provocerend

In Hongkong zijn twee mannen veroordeeld tot een celstraf van 10 en 14 maanden wegens opruiing. Zij zijn de eersten die daarvoor zijn veroordeeld sinds de laatste aanpassing van de veiligheidswet in Hongkong. De pro-Chinese regering heeft die ingevoerd om tegenstanders van de regering hard te kunnen aanpakken.

Provocerend T-shirt

Een van de mannen heeft zitplaatsen in het openbaar vervoer beklad met teksten over de regering "die de sociale rust en publieke orde ondermijnen", zo luidt het vonnis. De verdachte had opgeroepen tot een onafhankelijk Hongkong. Hij kreeg 10 maanden cel.

De andere man stond terecht in een aparte zaak. Hij zou een "provocerend" T-shirt hebben gedragen. Daarop stond de protestleus "Liberate Hongkong, revolution of our times". Hij bekende schuld.

Protesten

De slogan is bekend van de protesten uit 2019. Het pro-Chinese bestuur en de pro-democratiebeweging botsten toen hard over de toenemende invloed van Chinees gezag. In 2020 werd als gevolg daarvan de eerste nationale veiligheidswet aangenomen. Daarmee werden het oproepen tot onafhankelijkheid, buitenlandse inmenging en staatsondermijnende activiteiten verboden.

Weinig activisten durven zich sindsdien nog publiekelijk uit te spreken.

'Maatschappelijke chaos voorkomen'

Volgens de rechter is het van belang dat opruiing wordt aangepakt. Hij zegt dat er anders "opnieuw te veel ruimte ontstaat voor maatschappelijke chaos".

In de nieuwe wet is de maximale straf voor opruiing verhoogd van twee jaar naar tien jaar. Die hoogste straf geldt als er sprake is van "samenzwering met buitenlandse krachten".

Critici, waaronder mensenrechtenorganisatie Amnesty International, noemen die definitie vaag en zeggen dat de wet een inbreuk is op de vrijheid van meningsuiting.