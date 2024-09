ANP Marit Törnqvist (links) en schrijver Simon van der Geest bij het Kinderboekenbal vorig jaar

NOS Nieuws • vandaag, 10:19 Illustrator en kinderboekenauteur Marit Törnqvist wint Johannes Vermeerprijs

Illustrator en kinderboekenschrijver Marit Törnqvist (60) krijgt dit jaar de Johannes Vermeerprijs. Dat heeft de jury unaniem besloten.

Het is voor het eerst dat de onderscheiding gaat naar een kunstenaar die zich alleen richt op kinderen en jeugd. Törnqvist krijgt 100.000 euro, geld dat besteed moet worden aan een speciaal project binnen haar eigen vakgebied.

De jury vindt dat de Zweeds-Nederlandse Törnqvist heel goed is in het oproepen van emoties, in woord en beeld. "Het werk van Marit ademt een vrije en open manier van denken, sociale bewogenheid en een liefde voor de kleine en grote mens", omschrijft de jury. "Ogenschijnlijk eenvoudig, altijd herkenbaar en treffend, soms verlangend, dan weer surrealistisch, altijd schitterend."

Zilveren Griffel

Haar boeken wonnen meerdere grote prijzen en verschenen in verschillende talen. Zo werd haar boek Schildpad en ik vorig jaar bekroond met een Zilveren Griffel, de jaarlijkse vakprijs voor de beste kinderboeken.

Verder illustreerde Törnqvist onder andere het prentenboek van de Kinderboekenweek in 2014: Fabians Feest. Voor haar illustraties in het boek Pikkuhenki won ze een Gouden Penseel voor het best geïllustreerde kinderboek.

De Johannes Vermeerprijs, ook wel de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten genoemd, wordt op 4 november officieel uitgereikt in de Nieuwe Kerk in Den Haag door minister Bruins van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Wie was Johannes Vermeer? Johannes Vermeer wordt gezien als een van de grootste schilders uit de Gouden Eeuw, vanwege zijn kleurgebruik en de manier waarop hij het licht weet te vangen. Hij werd in 1632 geboren in Delft en overleed in 1675. Er wordt geschat dat Vermeer zo'n veertig of vijftig werken heeft gemaakt. Bekende schilderijen zijn Het melkmeisje, De dame en dienstbode en Het meisje met de parel.

De Johannes Vermeerprijs werd in 2008 door de regering in het leven geroepen om "uitzonderlijk artistiek talent te eren en verder te stimuleren". Eerdere winnaars zijn onder anderen de vorig jaar overleden fotograaf Erwin Olaf. Hij kreeg de onderscheiding in 2011 voor zijn hele oeuvre.

Vorig jaar won operazangeres Tania Kross de prijs. De jury roemde onder meer haar "toonaangevende internationale zangcarrière en de vernieuwende wijze waarop zij opera breed toegankelijk maakt".

Twee jaar geleden ging de onderscheiding naar Arnon Grunberg. In zijn journalistieke reportages, filosofische essays, romans en columns legt hij volgens de jury regelmatig de vinger op de zere plek. "Hij behoort tot de belangrijkste, meest veelzijdige en invloedrijkste kunstenaars van dit moment."