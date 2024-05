Fotograaf Erwin Olaf ontvangt postuum diversiteitsprijs

Opkomen voor underdogs

Ghanese activist

Naast de postume award voor Olaf vielen onder anderen cabaretier Jörgen Raymann (voor podcast De Lesbische Liga), theaterproject Boys Won't Be Boys en boekhandel De Queer Boekenkast in de prijzen bij de uitreiking.

De Ghanese activist Shika Fleischer ontving een award uit handen van hulporganisatie Hivos. Fleischer zet zich in voor de queergemeenschap in Ghana. Afgelopen februari stemde het Ghanese parlement in met een wet die het voor personen strafbaar maakt zich te identificeren als lhbti'er. "Ik geloof sterk dat niemand écht vrij is totdat we allemaal vrij zijn", zei Fleischer.