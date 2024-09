400 jaar oude lening voor dijken levert nog altijd rente op

Eeuwenoude obligatie

Het is het begin van een obligatieprogramma dat nog steeds, 400 jaar later, loopt. Om de dijken van de Lek te versterken, haalt het waterschap in 1624 geld op bij vermogende Nederlanders. Zij kunnen geld uitlenen (obligaties kopen) en dat levert 23.000 gulden op. Later worden er nog meer obligaties uitgeschreven.

Rentefeestje

De laatste keer dat er rente over werd betaald was in 2016. Nu gaat het om obligaties uit 1638 en 1765 in handen van de Amsterdamse beurs. Later dit jaar wordt de alleroudste obligatie, 400 jaar oud, beloond met rente. Deze is in handen van de New York Stock Exchange.