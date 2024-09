ANP Wout van Aert

NOS Wielrennen • vandaag, 11:57 Van Aert tekent 'uniek contract': blijft tot einde carrière bij Visma-Lease a Bike

Wout van Aert blijft voor de rest van zijn carrière bij Visma-Lease a Bike. De zondag 30 jaar geworden wielrenner heeft zijn huidige contract, dat in 2026 afloopt, verlengd tot het einde van zijn wielerloopbaan. "Ik voel me heel erg thuis bij deze ploeg", zegt de Belg.

De bijzondere contractverlenging is een persoonlijk hoogtepunt voor Van Aert in een seizoen dat allesbehalve vlekkeloos verloopt. De Belgische toprenner ging dit jaar vier keer onderuit en zijn laatste valpartij, in de Ronde van Spanje, maakte een einde aan zijn seizoen.

Dit seizoen is een negatieve uitschieter in de carrière van Van Aert. De Belg, die in 2019 naar het toenmalige Jumbo-Visma kwam, won onder meer al negen Tour-etappes en drie Vuelta-ritten voor de Nederlandse ploeg.

Ook zegevierde hij in eendagskoersen zoals Milaan-San Remo, Amstel Gold Race, Strade Bianche, Omloop het Nieuwsblad, E3 Prijs, Gent-Wevelgem en Kuurne-Brussel-Kuurne.

Bekijk hier de etappezeges van Van Aert in de Vuelta dit jaar:

Van Aert heeft al meerdere jaren zijn zinnen gezet op een grote overwinning, maar in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix kwam hij niet verder dan enkele ereplaatsen. Ook werd hij al vier keer tweede op een WK wielrennen.

In het veldrijden boekte Van Aert meerdere grote successen. Hij is drievoudig wereldkampioen en was vijf keer de beste veldrijder van België.

'Leider en teamplayer'

Alle reden voor Visma-Lease a Bike-directeur Richard Plugge om Van Aert langer aan de ploeg te binden. "Wout is natuurlijk een fantastische renner met een geweldig palmares. Hij is een alleskunner."

"Daarnaast is Wout echt een belangrijke cultuurdrager geworden, een onmisbare schakel in onze ploeg. Hij is een leider en een teamplayer. Hij is een renner die anderen in de ploeg ook beter maakt, alleen al door zijn inzichten en charisma."

'Deze ploeg is uniek'

Van Aert zegt zelf niet lang nagedacht te hebben over het voorstel voor dit contract. "We zijn samen constant op zoek naar verbetering en daar heb ik veel succes aan te danken. Maar daarnaast voel ik me heel erg thuis in deze ploeg, dat is voor mij heel belangrijk."

"Deze ploeg is uniek en past al vijf jaar bij me. Dat wil ik graag zo houden. Daarom heb ik besloten hier voor altijd te blijven en dat voelt goed."