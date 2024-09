NOS

NOS Nieuws • vandaag, 11:39 Europese rechters vegen Brusselse boete voor Google van tafel

Het Gerecht van de Europese Unie heeft een boete van 1,49 miljard euro die de Europese Commissie Google in 2019 oplegde, van tafel geveegd. Volgens de rechters heeft Brussel fouten gemaakt in de beoordeling van het onderzoek.

Het Gerecht is het weliswaar eens met de bevindingen van de Europese Commissie, maar is het niet eens met welke conclusies hieraan worden verbonden. De EU heeft in de ogen van de rechters onvoldoende duidelijk gemaakt dat de drie overtredingen gelden als machtsmisbruik en dat zo samen jarenlang de Europese wet is overtreden.

Ook vindt het Gerecht dat de Europese Commissie niet heeft aangetoond dat de afspraken innovatie tegenwerken, dat de afspraken Google helpen om een dominante positie te behouden en dat dit consumenten schaadt. Daarmee volgen de rechters de verdediging van het concern.

Het betreft een uitspraak in eerste aanleg, wat betekent dat de Europese Commissie nog in beroep kan gaan.

Morele opsteker

Voor Google, dat het afgelopen jaar meer dan 60 miljard euro winst behaalde, was de boete van 1,5 miljard geen dreun. De boete van tafel vegen is wel een morele opsteker in een langlopende strijd met de Europese Commissie die heeft geleid tot inmiddels drie boetes. Eerder deze maand nog verloor het bedrijf een andere boetezaak om machtsmisbruik juist definitief.

De zaak waar nu uitspraak in is gedaan draait om afspraken tussen derde partijen en Google. Het gaat bijvoorbeeld om nieuwssites en webshops die de zoektechnologie van het bedrijf in hun website gebruiken. Het betekent dat consumenten op die site via Google zoeken. Net als bij de zoekmachine zelf worden er bij de zoekresultaten reclames getoond. De website krijgt een deel van de opbrengst.

Brussel oordeelde in 2019 dat in de contracten tussen de partijen door Google eisen werden gestelde waardoor concurrerende advertentienetwerken - zoals Microsoft en Yahoo - worden benadeeld. Het gaat in totaal om drie overtredingen.

Google had overigens bij het bekendmaken van de boete naar eigen zeggen al een "groot aantal wijzingen" doorgevoerd om tegemoet te komen aan de bezwaren van de Europese Commissie.