Ambtenaren verlaten vandaag toch het Binnenhof, dwangsom afgewend

De ambtenaren van het ministerie van Algemene Zaken van minister-president Schoof verlaten per vandaag toch het Haagse Binnenhof, dat verbouwd wordt. Daarmee is voorkomen dat het ministerie een dwangsom moet betalen.

"Zo beschikt het ministerie nog niet over alle benodigde werkplekken en (staatsgeheime) (ICT-)voorzieningen", staat in de brief. "Dat kan gevolgen hebben voor de werkzaamheden van het ministerie, bijvoorbeeld waar het termijnen betreft."

Veiligheid en bouwvertraging

Burgemeester Van Zanen van Den Haag had het vertrek van de ambtenaren geëist. "De grens is bereikt", zei hij vorige maand. "Er is geen ruimte om te schuiven met het moment dat het Binnenhof geheel leeg is. Een brand in het hart van Den Haag is onaanvaardbaar en onvoorstelbaar."