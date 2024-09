AFP Druppelende kraan

NOS Nieuws • vandaag, 21:34 • Aangepast vandaag, 22:20 Lek in waterleiding Woerden en omgeving na paar uur gedicht

In Woerden en omgeving kwam vanavond zeker drie uur lang geen water uit de kraan. Vitens meldde dat er een lek zat in een transportleiding, waardoor de watertoevoer was uitgevallen. Monteurs hebben het lek hersteld en het water stroomt weer.

Via de transportleiding stroomt water van een waterwingebied naar een zuiveringsinstallatie, of verder het voorzieningsgebied in. Door het lek kon geen drinkwater worden geproduceerd.

Tegen 19.00 uur werd de verstoring opgemerkt. Meldingen kwamen uit Woerden, Zegveld, Mijdrecht, Harmelen, Kamerik en Kockengen. Tienduizenden mensen zaten zonder water of hebben heel weinig waterdruk.

Op X zeiden mensen dat het storingsnummer van Vitens niet bereikbaar was. Ook zijn er foto's te zien van een supermarkt waar het fleswater in korte tijd uitverkocht raakte.

Bruin water

Het kan nog even duren voor iedereen weer water heeft, zegt Vitens. Het water kan dan een bruine kleur hebben. Vitens zegt dat dat niet gevaarlijk is en dat het water weer helder wordt als de kraan even loopt.