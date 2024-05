Inwoners Achterhoek moeten drinkwater voorlopig blijven koken

Inwoners van zestien dorpen in de Achterhoek moeten ook de komende dagen hun drinkwater nog koken. Drinkwaterbedrijf Vitens verwacht op zijn vroegst komende woensdag alles op orde te hebben. In het drinkwater zitten enterokokken, een bacteriesoort die buikpijn en diarree kunnen veroorzaken. Getroffen klanten zijn daarover geïnformeerd, zegt Vitens.

Het drinkwaterbedrijf hoopte het kookadvies, dat al sinds dinsdag geldt, vandaag op te kunnen heffen, maar dat blijkt niet mogelijk. Enterokokken zijn melkzuurbacteriën die voorkomen in de darmen van de mens, en ze zitten ook in ontlasting. Mensen kunnen ziek worden door te veel van die bacteriën. Ze kunnen klachten krijgen als buikpijn en diarree. Door besmet water of een leidingbreuk komen enterokokken in het drinkwater terecht, legde een levensmiddelenmicrobioloog eerder aan Omroep Gelderland uit.