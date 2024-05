NOS

In samenwerking met Omroep Gelderland NOS Nieuws • gisteren, 22:13 • Aangepast vandaag, 08:45 Bacterie in drinkwater bij Dieren, advies om kraanwater te koken tot zaterdag

Waterbedrijf Vitens adviseert inwoners van Zevenaar, Didam, Dieren en omgeving om hun drinkwater zeker tot zaterdag eerst drie minuten te koken. Het kookadvies is afgegeven omdat gisteren in een drinkwaterreservoir een bacterie is gevonden. Het betreft volgens Omroep Gelderland zo'n 46.000 huishoudens.

Een woordvoerder van Vitens benadrukt dat niet alle huishoudens het advies hoeven op te volgen. "Ik raad inwoners aan om de postcodelijst te checken die we online hebben gezet."

Maag- en darmklachten

Vitens geeft het kookadvies uit voorzorg vanwege de enterokokken-bacterie die werd gevonden. Bij mensen met een lage weerstand kan die maag- en darmklachten veroorzaken. Volgens het waterbedrijf is een lage concentratie van de bacterie gevonden in een reservoir in het dorp Ellecom, vlakbij Dieren.

"Vanuit dat reservoir worden enkele andere reservoirs bediend", zegt de woordvoerder tegen Omroep Gelderland. "In die reservoirs is nog niks aangetroffen, maar voor alle zekerheid geven we in de omgeving ook een kookadvies af." Volgens Vitens gaat het om een lichte verontreiniging en is het kookadvies uit voorzorg gegeven.

Het is nog niet duidelijk hoe de bacterie in het reservoir terecht is gekomen. Vitens hoopt het kookadvies overmorgen te kunnen beëindigen. "We hopen dat we zaterdag een positief testresultaat zien en dat de verontreiniging dan is verdwenen."

Drie minuten koken

Het advies om water uit de kraan drie minuten te koken geldt zowel voor het drinken als voor het tandenpoetsen. Water voor huisdieren kan eveneens het beste worden gekookt.

Voor het maken van flesvoeding voor baby's wordt aangeraden mineraalwater te gebruiken. De wc doorspoelen, douchen of in bad gaan kan gewoon zonder het water te koken, meldt Vitens.

Volgens de regionale omroep is een run op flessenwater ontstaan bij de plaatselijke supermarkten. Op sommige locaties waren de schappen grotendeels leeg.

Eerdere verontreinigingen

In de regio is de enterokokken-bacterie vaker in het drinkwater ontdekt. Zo werd de bacterie vorig jaar augustus ontdekt in een reservoir in Didam, waarna 7000 inwoners het advies kregen om hun drinkwater te koken.

Een week later werd hetzelfde probleem vastgesteld in Zevenaar, waarna 8000 mensen een kookadvies kregen.