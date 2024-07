NOS

NOS Nieuws • vandaag, 10:56 Nederlanders niet goed voorbereid op storing of ramp, 'moeten weerbaarder worden'

Ziekenhuizen die operaties moesten schrappen, gecancelde vluchten en openbaar vervoer dat compleet ontregeld raakte: overal ter wereld ontstonden problemen door de fout in een software-update van beveiligingsbedrijf Crowdstrike. Grote storingen zoals die van vorige week zijn uitzonderlijk, maar we leven in een digitale wereld, dus áls het misgaat, gaat het goed mis. En daar zijn we volgens experts niet goed op voorbereid.

Deze keer waren het dus luchthavens, ziekenhuizen en communicatiesystemen. Een volgende keer kan het de waterzuivering zijn, de elektriciteit of het betalingsverkeer. Het is belangrijk om je voor te bereiden op een eventuele black-out, waarschuwt Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Pieter-Jaap Aalbersberg.

Praat met je buren

"Stel dat alle stroom uitvalt en het is pikdonker, wat doe je dan? Heb je een noodpakket met kaarsen, water, batterijen en cash geld? Die zekerheden zorgen ervoor dat je weerbaarder bent", aldus Aalbersberg. "Bedenk daarnaast waar je afhankelijk van bent en ga na of je in de problemen komt als je een tijdje niet de deur uit kunt en geen boodschappen kunt halen."

Volgens de NCTV is het ook goed om er met anderen over te praten, met je buren bijvoorbeeld. "Is er misschien iemand die veel zorg nodig heeft en hoe kun je diegene als buurt ondersteunen, mocht het nodig zijn?"

In een noodpakket zitten batterijen en water voor meerdere dagen. Een woordvoerder van het Rode Kruis legt uit waar je nog meer aan moet denken:

1:11 Volgens het Rode Kruis moet iedereen dit noodpakket in huis hebben

Ook het Rode Kruis vindt dat Nederlanders beter moeten nadenken over wat ze moeten doen bij een grote storing. "We denken dat het een ver-van-ons-bedshow is, maar afgelopen week bleek van niet", aldus Nicole van Batenburg van het Rode Kruis.

Het is relatief makkelijk om je goed voor te bereiden op een storing of ramp, legt ze uit. "Schrijf telefoonnummers op, maak kopieën van je belangrijke documenten en zorg natuurlijk voor dat noodpakket en genoeg water. Bij een overstroming raakt drinkwater bijvoorbeeld vervuild."

Wake-up call

Volgens de NCTV steken we als land veel energie in de bescherming van systemen, maar moeten we ook focussen op een plan b.

"De dreiging neemt toe, zeker met alle conflicten van nu, en aanvallen op digitale systemen worden steeds reëler. De storing van vorige week was een wake-up call, we moeten echt weerbaarder worden. Dat betekent niet voorkomen dat iets gebeurt, maar vooral zorgen dat de samenleving kan blijven draaien."