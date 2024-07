Wereldwijd problemen door computerstoring: onder meer luchthavens en ziekenhuizen getroffen

Over de hele wereld komen meldingen binnen van computerstoringen. Het lijkt te maken te hebben met problemen bij cyberbeveiligingsbedrijf Crowdstrike. Door de storing moeten meerdere vluchten aan de grond blijven, ook Schiphol is getroffen.

Het Scheperziekenhuis in Emmen moet vanwege de storing alle operaties schrappen. Ook worden er op de spoedeisende hulp in Emmen en basisspoedposten in Hoogeveen en Stadskanaal voorlopig geen mensen ontvangen. Ook in het Slingeland Ziekenhuis, in de Achterhoek, is de zorg voorlopig afgeschaald.