NOS Nieuws • vandaag, 16:35 • Aangepast vandaag, 19:45 Doden en duizenden gewonden door exploderende Hezbollah-piepers in Libanon en Syrië

In Libanon zijn ten minste negen mensen om het leven gekomen en 2800 gewonden gevallen doordat hun pieper ontplofte. Onder de doden zijn twee Hezbollah-strijders en een 8-jarig meisje, meldt de militante beweging. Ook in delen van Syrië zijn piepers ontploft, melden internationale persbureaus. Volgens lokale media zijn daarbij zeven mensen omgekomen.

Er was vanmiddag een golf van ontploffingen die ongeveer een uur duurde. Het leidde op veel plaatsen tot grote paniek. De piepers, een klein apparaatje om mee te communiceren, worden door veel Hezbollah-leden op het lichaam gedragen.

Wat is een pieper? De pieper (ook wel pager, buzzer of semafoon) is een apparaatje waarmee je iemand een signaal of tekstberichtje kunt sturen. Ze bestaan al sinds de jaren 60, maar werden vooral in de jaren 80 en 90 veel gebruikt. Daarna werden ze verdrongen door de mobiele telefoon.

Volgens het Libanese Gezondheidsministerie verkeren 200 gewonden in levensgevaar. Op beelden uit Libanon is te zien dat mensen op de stoep liggen met wonden aan hun handen, in de buurt van hun broekzak of aan hun hoofd. Onder de gewonden zou ook de Iraanse ambassadeur in Beiroet zijn. Persbureau Reuters meldt dat Hezbollah-leider Nasrallah niet gewond is geraakt.

Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) zijn er veertien mensen gewond geraakt in Damascus en omgeving. Het is onduidelijk of zij lid zijn van Hezbollah.

Op deze geverifieerde beelden van een bewakingscamera is een explosie te zien in een supermarkt in Beiroet:

0:19 Tas van man ontploft in supermarkt Beiroet

Eerstehulpafdelingen in Libanese ziekenhuizen liggen vol met patiënten. Het Gezondheidsministerie heeft al het ziekenhuispersoneel opgeroepen te helpen met het verplegen van de gewonden. Velen hebben verwondingen aan hun ledematen en sommigen zijn er slecht aan toe.

In meerdere steden in Libanon reden ambulances af en aan:

0:48 Ambulances rijden af en aan na golf van explosies piepers in Libanon

Volgens het Libanese staatspersbureau hebben ziekenhuizen in Zuid-Libanon, de oostelijke Bekavallei en de zuidelijke buitenwijken van Beiroet mensen opgeroepen om bloed te doneren. Het zijn allemaal regio's waar veel Hezbollah-leden wonen.

Correspondent Midden-Oosten Daisy Mohr: "Ik sta hier midden in Beiroet en hoor overal ambulances. De hele stad staat vast en ziekenhuizen overal in de stad lopen vol. Ik hoor dat niet alleen dragers van de piepers, maar ook omstanders gewond zijn geraakt. Het gebeurde aan het eind van de dag, in de spits. Veel mensen waren op straat en boodschappen aan het doen. Mensen bellen elkaar om te vragen of ze ok zijn. Het past in het kader van de oplopende spanningen tussen Hezbollah en Israël, maar zoiets als dit hadden we niet verwacht."

Een functionaris van Hezbollah noemt de ontploffingen de "grootste inbreuk op de veiligheid" sinds de beschietingen tussen Hezbollah en Israël begonnen, in oktober vorig jaar.

Zit Israël erachter?

Het is nog niet duidelijk wie of wat erachter zit. Hezbollah en de Libanese minister van Informatie beschuldigen Israël van de aanval. In een verklaring zegt Hezbollah dat Israël een "rechtvaardige straf" zal krijgen.

Israël heeft niet gereageerd op de berichten, maar sinds de aanvallen van Hamas op Israël op 7 oktober bestoken Hezbollah en Israël elkaar voortdurend. Tienduizenden mensen zijn door de vijandelijkheden verdreven uit steden en dorpen aan beide kanten van de grens tussen Israël en Libanon.

Hezbollah-leider Nasrallah waarschuwde zijn mensen eerder om geen mobiele telefoons bij zich te hebben, omdat Israël die zou kunnen gebruiken om hun bewegingen te volgen en gerichte aanvallen uit te voeren.

Lithiumbatterijen

Een Hezbollah-functionaris zegt tegen persbureau AP dat de explosies het resultaat waren van "een operatie die zich op de apparaten richtte".

Hij voegde eraan toe dat de Hezbollah-leden nieuwe piepers bij zich hadden met lithiumbatterijen. Lithiumbatterijen kunnen bij oververhitting gaan roken, smelten en in brand vliegen. Of dat de explosies heeft veroorzaakt, is nog niet duidelijk.