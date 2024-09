Russische staatsmedia van Facebook, Insta en WhatsApp om 'geheime beïnvloedingsoperaties'

Meta had eerder al andere maatregelen genomen, zoals het uitzetten van advertenties bij de propagandakanalen en het beperken van het bereik van hun artikelen. Omdat er echter geprobeerd werd die maatregelen te omzeilen, gaat Meta over tot een volledige ban wereldwijd. De komende dagen zullen de media van het sociale medium verdwijnen.

Desinformatie

Die activiteiten waren onderdeel van een breder Russisch plan om via sociale media invloed uit te oefenen in de VS, betoogde het Amerikaanse Openbaar Ministerie. Via nepaccounts zou er desinformatie moeten worden verspreid, over bijvoorbeeld misdaden onder Oekraïense migranten en "het verlies van banen voor witte Amerikanen".