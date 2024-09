Reuters Rechtbanktekening van Routh in de rechtbank in Florida op 16 september

NOS Nieuws • gisteren, 23:51 FBI deed eerder onderzoek naar man die met wapen bij golfbaan Trump was

Ryan Wesley Routh, de man die zondag met een wapen werd gezien bij de golfbaan van Trump, werd in 2019 al eens onderzocht door de FBI. Dat heeft het inlichtingenbureau bekendgemaakt.

De FBI had toen een tip gekregen dat Routh een vuurwapen bezat als veroordeelde pleger van een strafbaar feit. De FBI ondervroeg vervolgens de persoon die de klacht had ingediend. De zaak werd gesloten nadat de FBI geen aanvullende informatie had ontvangen, meldde een FBI-topman maandag.

Routh verscheen maandag kort voor de federale rechtbank in West Palm Beach, waar de eerste aanklachten tegen hem werden bekendgemaakt. De 58-jarige Routh wordt in elk geval aangeklaagd voor twee overtredingen van de wapenwet. Een van de aanklachten betreft dezelfde waarvoor de FBI in 2019 getipt werd: het bezitten van een vuurwapen als veroordeeld misdadiger.

SKS-geweer

De andere aanklacht gaat over het bezit van een vuurwapen met een uitgewist serienummer. Het is mogelijk dat de 58-jarige Routh naarmate het onderzoek voortduurt, geconfronteerd gaat worden met meer en ernstigere aanklachten.

Maandag werd ook bekend dat Routh bijna twaalf uur lang buiten de golfbaan van Trump verbleef, waar hij wachtte op de oud-president. Dat blijkt uit telefoongegevens van Routh die door aanklagers naar buiten zijn gebracht. In het document van de aanklacht staat verder dat een digitale camera en een geladen semi-automatisch SKS-geweer met een uitgewist serienummer zijn gevonden.

De SKS is een geweer van Russische origine, ontwikkeld in de jaren 40. In eerdere berichten werd gezegd dat Routh een AK-47 had achtergelaten, maar dat blijkt nu dus anders te zijn.

In auto opgepakt

Routh werd zondag aangehouden nadat de Secret Service had ontdekt dat hij zich met een vuurwapen ophield in de buurt van Donald Trump, die op dat moment aan het golfen was in Florida. De man zat volgens de Secret Service op ongeveer 400 meter afstand van de oud-president.

De Secret Service opende daarop het vuur, waarop hij op de vlucht sloeg. Doordat een omstander zijn kenteken doorgaf, kon Routh kort daarna in zijn auto worden opgepakt.

Bodycam-beelden tonen hoe Routh in de boeien wordt geslagen:

0:21 Beelden aanhouding van man die wilde schieten bij golfbaan Trump

In de persconferentie van lokale en federale autoriteiten werd ook bekendgemaakt dat Routh Trump niet in het zicht had op de plek waar hij zat. Ook werd bevestigd dat hij geen schoten heeft gelost. Daarbij zijn er geen aanwijzingen gevonden die erop zouden wijzen dat hij met iemand samenwerkte.

Waarnemend directeur van de Amerikaanse geheime dienst, Ronald Rowe, zei op de persconferentie dat de maatregelen om Trump te beschermen, goed werken. Rowe zei dat hij met de voormalige president heeft gesproken en dat Trump "zich ervan bewust is dat hij het hoogste niveau van bescherming geniet" van de veiligheidsdienst.

Hij zei ook dat agenten hun werk naar de letter deden toen ze zondag op de golfbaan van Trump een man een geweer door de struiken zagen steken. Rowe zei dat de golfreis niet op de planning van Trump stond, dus stelden ze een veiligheidsplan op. "En dat veiligheidsplan werkte", zei hij.

Eind september hoorzitting

Een hoorzitting waarin bepaald wordt of Routh langer moet worden vastgehouden, staat gepland voor volgende week maandag, 23 september. Een week daarna, op 30 september, zal Routh worden voorgeleid, meldde CNN eerder.