Reuters De verdachte die is opgepakt

NOS Nieuws • vandaag, 07:17 • Aangepast vandaag, 10:11 Trump lijkt ontsnapt aan nieuwe aanslag, verdachte was sterk pro-Oekraïne

In Amerikaanse media wordt steeds meer duidelijk over de verdachte die vastzit op verdenking van het willen plegen van een aanslag op Donald Trump. Het gaat om Ryan Wesley Routh, een man van 58 die op Hawaï zou wonen. Op sociale media liet hij zich de laatste maanden kritisch uit over Trump.

Het lijkt erop dat hij begaan is met het lot van Oekraïne. The New York Times sprak vorig jaar met hem. Routh vertelde dat hij bezig was om Afghaanse soldaten die gevlucht waren voor de Taliban te rekruteren voor de strijd tegen Rusland in Oekraïne. "Ik ben gewoon een Amerikaans burger die wil helpen." Routh zat naar eigen zeggen ook zelf enige tijd in Oekraïne, kort na de Russische inval in Oekraïne in 2022.

Routh, volgens The New York Times een voormalig ondernemer in de bouw afkomstig uit North Carolina, zou geen enkele militaire ervaring hebben gehad. "Ik vind dat iedereen de Oekraïners moet steunen", zei hij tegen de krant. Hij had naar eigen zeggen honderden Afghaanse contacten, mannen die verbleven in Iran, Pakistan en ook Afghanistan en die Oekraïne mogelijk konden helpen. "We kunnen waarschijnlijk via Pakistan wat paspoorten kopen want dat is een corrupt land."

In juli schreef hij volgens de BBC op Facebook: "Soldaten, bel me niet. We proberen nog altijd Oekraïne zover te krijgen Afghaanse soldaten toe te laten en hopen in de komende maanden op antwoorden."

Verder zou hij X-topman Elon Musk via het socialemediaplatform hebben gevraagd of hij een raket van hem kon kopen. Via zijn account op X verschenen ook pro-Palestijnse, pro-Taiwanese en anti-Chinese berichten. China zou zich met de verspreiding van covid uit dat land schuldig maken aan "biologische oorlogsvoering".

Gestemd op Trump

Trump is juist voor het stopzetten van steun aan Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. Op X schrijft Routh dat hij in 2016 nog op Trump stemde, maar dat hij teleurgesteld in hem is geraakt.

In april postte hij op X dat Biden zijn verkiezingscampagne moest omdopen tot "iets als KADAF. Keep America democratic and free". Trumps campagne zou MASA moeten gaan heten: "make Americans slaves again". Hij voegde eraan toe: "democratie staat op het spel, we mogen niet verliezen", schrijft CNN.

Routh zou in het verleden acht keer met justitie in aanraking zijn gekomen, onder meer voor het niet op tijd betalen van belasting. CNN sprak met zijn zoon, die zegt te vrezen dat het incident "groter wordt gemaakt dan het is". Ook zegt hij zijn vader niet te kennen als een "gekke, laat staan gewelddadige" man.

Rugzakken met tegels

In de buurt van de plek waar Trump aan het golfen was, in West Palm Beach in Florida. werd een man ontdekt met een vuurwapen. De man was volgens de Secret Service op ongeveer 400 meter afstand van de oud-president. Een agent van de Secret Service zag een geweerloop uit de struiken steken, bij het hek van het terrein. Het lijkt erop dat hij niet op het terrein was maar net buiten de golfbaan.

De Secret Service opende daarop het vuur op hem en de man sloeg op de vlucht. Doordat een omstander zijn nummerbord kon doorgeven, werd hij snel daarna in zijn auto opgepakt. Het is niet duidelijk of de verdachte zelf ook heeft geschoten.

In de bosjes waar de man zich had opgehouden vonden agenten een wapen van het type AK-47 met een vizier en een GoPro-camera. Ook had de verdachte keramische tegels in rugzakken aan het hek opgehangen, volgens de FBI was dat waarschijnlijk kogelwerend bedoeld. "Hij was overduidelijk beducht voor een confrontatie."

AFP De rugzakken die de dader had opgehangen met tegels erin

De Amerikaanse president Biden is opgelucht dat presidentskandidaat Donald Trump niks is overkomen. "In ons land is geen plaats voor politiek geweld", zegt hij in een verklaring op X.

De FBI zegt dat het een onderzoek heeft geopend naar "wat een poging tot een aanslag" op de oud-president is. Die volgt ruim twee maanden na een andere poging om Trump dood te schieten, bij een verkiezingsbijeenkomst in Pennsylvania.

Biden zegt dat er een onderzoek loopt naar een "mogelijke moordpoging". "Ik heb opdracht gegeven om de Secret Service van alle mogelijke middelen en beschermende maatregelen te voorzien om de veiligheid van de voormalig president te waarborgen."

VS-correspondent Rudy Bouma: "Hoewel politie en Secret Service snel en adequaat op de situatie hebben gereageerd rijst nu wel weer de vraag hoe een schutter op schootsafstand van Donald Trump heeft weten te komen. De vijfde hole waar Trump aan het golfen was ligt slechts enkele honderden meters van een open hek, waar de schutter zich had opgesteld, met een AK-47 voorzien van een vizier. De golfbaan is moeilijk te beveiligen. Zo liggen er meerdere drukke wegen omheen. Wel schermen beveiligers Trump af met golfkarts als hij speelt. De beveiliging van Trump was al opgeschroefd na de mislukte aanslag op zijn leven in Butler, Pennsylvania. Ook spreekt hij op rally's in de open lucht alleen nog van achter glas. Ook Kamala Harris wordt zwaar beveiligd. Hun contact met de kiezers wordt daarmee nog verder beperkt. Ook kan deze mogelijke tweede poging tot een aanslag opnieuw een andere dynamiek geven, zoals ook gebeurde na de eerste aanslag op zijn leven."

Trumps rivaal bij de komende presidentsverkiezingen, Kamala Harris, zegt net als Biden blij te zijn dat het goed gaat met Trump. "We zijn er allemaal verantwoordelijk voor dat dit incident niet leidt tot meer geweld", zegt vicepresident Harris in een door het Witte Huis vrijgegeven verklaring.

De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, plaatste op X een foto van hem met Trump. Die zou zijn genomen na het incident op de golfbaan. Johnson zegt dat hij "een paar uur" met Trump heeft doorgebracht op zijn landgoed in Mar-a-Lago. "Geen leider in de geschiedenis van Amerika heeft meer aanvallen te verduren gekregen. Maar hij is niet te stoppen", schrijft Johnson.

Elon Musk, die zich achter de campagne van Trump heeft geschaard, reageerde op zijn platform X ook op de aanslag. "En nog niemand heeft geprobeerd Biden/Kamala te vermoorden", gevolgd door een emoticon die aan het nadenken is. De tweet is inmiddels verwijderd.

Trump werd rond het incident afgeschermd door een golfkar met kogelwerend glas. Daarna is hij naar zijn landgoed Mar-a-Lago gebracht, op zo'n vijftien minuten rijden.

Hij heeft daarna van zich laten horen via zijn socialemediaplatform Truth Social. Hij spreekt hij van "een interessante dag" en bedankt de Secret Service, de sheriff en allen die betrokken zijn bij zijn beveiliging. "Ik ben trots dat ik een Amerikaan ben."