Wekdienst 16/9: Coronavaccinaties weer van start • Voormalig Jumbo-topman voor de rechter

Eerst het weer: het is vandaag een bewolkte dag. Later op de dag breekt het zonnetje even door, maar krijgen we ook een enkele bui. Het wordt maximaal 20 graden.

Wat kan je vandaag verwachten?

Wat heb je gemist?

De Amerikaanse Secret Service heeft het vuur geopend op een man die zich met een geweer ophield in de buurt van oud-president Donald Trump. De FBI gaat ervan uit dat de man van plan was een aanslag te plegen op de Republikeinse presidentskandidaat.

Het incident vond plaats het de Trump International Golf Club in West Palm Beach in Florida. In een mail aan zijn aanhangers, geciteerd door onder meer persbureau AP, laat Trump weten dat hij in veiligheid is en dat het goed met hem gaat.