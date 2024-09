25 doden en tientallen gewonden door explosie tankwagen Haïti

In Haïti zijn minstens 25 doden gevallen bij een explosie van een tankwagen. Tientallen anderen hebben ernstige brandwonden opgelopen.

Het ongeluk gebeurde vlak bij de kuststad Miragoane. De Haïtiaanse premier Garry Conille heeft de plek bezocht en noemde het een "verschrikkelijk tafereel". In een verklaring heeft hij toegezegd dat slachtoffers en hun families hulp van de overheid krijgen.

Onherkenbaar verbrand

De explosie gebeurde gisteren rond 07.00 uur 's ochtends lokale tijd. Autoriteiten in het departement Nippes, waar het ongeluk gebeurde, zeiden eerder dat zestien lichamen onherkenbaar verbrand waren.

De meeste gewonden zijn per helikopter vanaf de rampplek vervoerd naar plekken waar ze medische hulp kregen.

Haïti wordt al maanden geteisterd door bendegeweld. Bijna 600.000 mensen zijn op de vlucht geslagen. Een internationale politie- en legermacht van de VN is in het land aanwezig om de orde te herstellen. Kenia heeft de leiding over die politiemissie.