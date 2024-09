Reuters De paus in het vliegtuig van Singapore naar Rome waar hij zijn uitspraken deed

'Kies het minste kwaad', zegt paus over presidentskandidaten VS

De paus heeft katholieken in de VS geadviseerd bij de presidentsverkiezingen in november "het minste kwaad te kiezen". Dat zei hij nadat hij zich uiterst kritisch uitliet over zowel de Democratische kandidaat Kamala Harris als de Republikein Donald Trump.

Paus Franciscus zei dat beide Amerikaanse presidentskandidaten een beleid voeren dat "tegen het leven" is. In het vliegtuig van Singapore terug naar Rome keurde hij het abortusstandpunt van vicepresident Harris af en noemde hij abortus "moord".

Tegelijkertijd zei de paus dat het plan van Trump om miljoenen immigranten te deporteren een "ernstige" zonde is, om vervolgens de Amerikaanse katholieke kiezer op te roepen om "het minste kwaad te kiezen" als ze in november naar de stembus gaan. De paus ging niet verder in op wat of wie hij daarmee bedoelde.

Groeigebied

Paus Franciscus bezocht van 3 tot en met 13 september achtereenvolgens Indonesië, Papoea-Nieuw-Guinea, Oost-Timor en Singapore. Het was in kilometers en in duur verreweg de langste reis van zijn pontificaat.

Naast het Afrikaanse continent is vooral Zuidoost-Azië een belangrijk groeigebied voor de Rooms-Katholieke Kerk. Franciscus hoopte met de tournee het rooms-katholieke geloof in de regio een krachtige impuls te geven. Daarnaast wilde hij wereldwijd de kernthema's van zijn pausschap in de schijnwerpers zetten.