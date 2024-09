Paus roept in Papoea-Nieuw-Guinea op tot eind van etnisch geweld

EPA Paus Franciscus met een traditionele verentooi in Vanimo

Paus Franciscus is in Papoea-Nieuw-Guinea, het tweede land dat hij bezoekt op zijn reis door Zuidoost-Azië en Oceanië. Hij werd in het stadje Vanimo opgewacht door tienduizenden mensen, die zich hadden verzameld bij de kathedraal. De paus werd welkom geheten door dansers met verentooien en rieten rokken.

In een toespraak riep Franciscus de gelovigen op om een einde te maken aan het voortdurend etnisch geweld in het land. Alleen al in de afgelopen maanden zijn daar tientallen mensen bij omgekomen. Zo vroeg hij zijn toehoorders "om een einde te maken aan destructief gedrag zoals geweld, ontrouw, uitbuiting, alcohol- en drugsmisbruik".

Verder luisterde de paus naar ervaringen van lokale katholieken. Een van hen vertelde dat het in sommige dorpjes op het platteland soms maanden duurt voor er weer een priester langskomt. De man overhandigde een tooi met gele en bruine veren aan Franciscus, die hem op zijn hoofd zette.

De 87-jarige paus was met een vliegtuig van de Australische luchtmacht naar Vanimo gereisd, dat dicht bij de grens met Indonesië ligt. Een deel van zijn toehoorders had dagenlang gereisd om de paus te ontmoeten.

Volgens het Vaticaan zijn er circa 2,5 miljoen katholieken in Papoea-Nieuw-Guinea. Dat komt neer op ongeveer een kwart van de bevolking. Ondanks de grote rijkdommen in de grond zoals gas, koper en goud leeft een groot deel van de bevolking in armoede. Veel plaatsen hebben geen waterleiding en elektriciteit en het wegennet is slecht. Het land telt honderden stammen en meer dan 800 talen.

Medicijnen en kleding

Eerder op de dag waren er in de hoofdstad Port Moresby zo'n 35.000 mensen aanwezig bij de ochtendmis van Franciscus. Ook die begon met een optreden van dansers met verentooien en rieten rokken. In zijn preek vertelde de paus de inwoners dat ze misschien denken dat ze in een "ver en afgelegen land" leven, maar dat God dichtbij is.

Daarna vertrok hij naar Vanimo. In het vliegtuig werden ook medicijnen, kleding en speelgoed voor kinderen meegenomen voor de bevolking. Verder was de golfkar waarin Franciscus zich verplaatst mee aan boord.

Langste reis als paus

De afgelopen dagen was de paus in Indonesië en morgen reist hij door naar Oost-Timor. De laatste etappe van zijn reis gaat naar Singapore en vrijdag keert Franciscus terug naar Vaticaanstad.

Het is in afstand en in tijd de langste reis sinds het begin van zijn pausschap in 2013. De toer stond aanvankelijk gepland voor 2020, maar kon toen niet doorgaan vanwege de coronapandemie.