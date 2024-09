EPA Paus Franciscus in Dili naast president Jose Ramos-Horta

Paus prijst verzoening in Oost-Timor

Op zijn twaalfdaagse reis is paus Franciscus verwelkomd op zijn derde bestemming: Oost-Timor. Bij zijn aankomst ontmoette Franciscus onder anderen president José Ramas-Horta in de hoofdstad Dili.

In een welkomsttoespraak prees de paus die verzoeningspogingen tussen de strijdende partijen in Oost-Timor. Hij sprak van een voorbeeld voor andere conflictgebieden. "In plaats van haat en tegenstellingen zou ook daar samenwerking en verzoening moeten komen."

Kolonie

In tegenstelling tot de eerste twee landen van de rondreis, Indonesië en Papoea- Nieuw-Guinea, is Oost-Timor overwegend christelijk. Het land is een voormalige kolonie van het katholieke Portugal.

In de jaren 70 deed Indonesië een inval, waarbij een groot deel van het land werd verwoest. Een langdurige burgeroorlog brak uit, tot het land in 2002 officieel onafhankelijk werd. Sindsdien is de politieke situatie in het jonge maar zeer arme land redelijk stabiel.

EPA Franciscus in een rolstoel met president Ramos-Horta

In zijn toespraak benoemde Franciscus ook de alcoholproblematiek en het bendegeweld in het land. "We zijn allemaal geroepen om al het mogelijke te doen tegen misbruik, en een gezonde en vredige jeugd voor alle kinderen te garanderen."

Bisschop

Met het woord misbruik leek de paus te verwijzen naar bisschop Carlos Ximenes Belo. Die kreeg in 1996 samen met president Ramas-Horta de Nobelprijs voor de Vrede voor hun aandeel in het vredesproces, maar in 2022 werd hij in het geheim gestraft door het Vaticaan na beschuldigingen van misbruik van minderjarigen. De bisschop verschijnt niet meer in het openbaar, en is ook tijdens dit pauselijke bezoek niet in beeld.

Morgen is er een grote mis op de locatie waar paus Johannes Paulus II in 1989 ook was tijdens het laatste bezoek van een paus. Er worden 750.000 mensen verwacht. Na dinsdag trekt de 87-jarige Franciscus door naar de laatste stop van zijn reis door de regio: Singapore.