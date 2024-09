Romanian Emergency Services - ISU Galati via AP Hulpdiensten in Roemenië

NOS Nieuws • vandaag, 09:33 • Aangepast vandaag, 12:06 Noodweer in Centraal- en Oost-Europa, vier doden in Roemenië

Bij overstromingen in het oosten van Roemenië zijn vier mensen omgekomen. Hun lichamen zijn in verschillende dorpjes in de buurt van de grens met Moldavië gevonden, hebben de Roemeense autoriteiten laten weten. Hulpdiensten hebben een kleine honderd inwoners in het gebied in veiligheid gebracht.

Zeker acht districten in Roemenië kregen te maken met noodweer. Daarbij viel niet alleen veel regen, een sterke wind haalde ook bomen neer. Daardoor raakten ook auto's beschadigd en werden wegen geblokkeerd.

Ook in Polen en Tsjechië leidt extreme regenval tot overlast. In het zuiden van Polen zijn vanwege overstromingen twee dorpen geëvacueerd. Honderden inwoners van Glucholazy, vlak bij de grens met Tsjechië, moesten vannacht hun huis uit, schrijft de Poolse minister van Binnenlandse Zaken op X. Dat werd besloten nadat de rivier die door het dorp loopt buiten zijn oevers trad.

Ook in Tsjechië veroorzaakten hevige regenbuien overstromingen. Tsjechische media publiceerden beelden van het dorp Mikulovice, vlak bij de grens met Polen. Daarop is te zien hoe huizen, garages en straten onder water staan.

Gisteren was al duidelijk dat er voor dit weekend veel regen wordt verwacht. In Praag zijn daarom metalen barrières en zandzakken geplaatst om de stad te beschermen. In de rivieren worden waterstanden verwacht die maar eens in de 100 jaar voorkomen.

'Onzekere dagen'

Tussen vandaag en morgen wordt op sommige plekken in Tsjechië een derde van de hoeveelheid regen verwacht die daar doorgaans in een heel jaar valt. "Data laten zien dat we onzekere dagen tegemoet gaan", zei de Tsjechische premier Fiala op televisie.

Op verschillende plekken in Centraal- en Oost-Europa leiden overstromingen tot problemen:

Reuters Rivier neemt straat in Polen over

CTK Photo/Radek Petrasek Brandweerlieden plaatsen zandzakken in Tsjechië

Reuters Wateroverlast in Roemenie

Reuters Hulpverleners helpen een vrouw in Roemenië

Romanian Emergency Services - ISU Galati via AP Hulpverleners helpen een vrouw in Roemenië

De Poolse premier Tusk zei dat reddingsdiensten paraat staan, en dat er geen reden is voor paniek. In de zuidwestelijke stad Wroclaw, waar overstromingen worden voorspeld, hebben autoriteiten bewoners opgeroepen om voedsel in te slaan en zich voor te bereiden op stroomuitval.

Duitsland en Oostenrijk

Ook in Oostenrijk en delen van Duitsland maken ze zich op voor een nat weekend. Door de hevige regenval ten oosten van de Elbe en de Spree zal ook het waterpeil van de Elbe in de regio Saksen naar verwachting stijgen.

In de Duitse plaats Dresden zijn zorgen of de sloopwerkzaamheden van de Carolabrug op tijd afgerond zijn. De brug stortte afgelopen woensdag in en in de rivier ligt nog veel puin. "We hebben bijna geen tijd meer", zei de brandweer gisteravond. De werkzaamheden zouden zondagavond afgerond moeten zijn.

Drie rivieren in Passau

Ook in Passau, een Duitse stad op de grens met Oostenrijk, worden zandzakken neergelegd. In de oude binnenstad komen drie rivieren samen: de Donau, de Inn en de Ilz. De gemeente verwacht de binnenstad vanavond af te moeten sluiten vanwege overstromingen.

Volgens de Beierse weerdienst stond het peil van de Donau in Passau om 09.00 uur op 6,35 meter. Donderdagavond was het een kleine 5 meter. De hoogte stand - bijna 8 meter - wordt zondag rond 07.00 uur verwacht. Duitse hulpdiensten waarschuwen dat bij die waterstand huizen kunnen onderlopen.

Hulpdiensten bereiden zich ook in Oostenrijk voor op overstromingen langs de Donau, die ongeveer elke tien tot vijftien jaar voorkomen. Er zijn onder meer mobiele hoogwaterbeschermingssystemen opgesteld en zandzakken neergelegd.