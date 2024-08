SQ Vision Een ondergelopen viaduct in Breda

NOS Nieuws • vandaag, 05:21 Straten onder water in Breda en Groningen door zware regenval

Zware regenval heeft gisteravond laat op verschillende plaatsen voor overlast gezorgd. In Breda liepen straten onder water en botsten auto's op putdeksels die door de hoge waterstand waren weggedreven. Ook in Groningen waren er problemen door een hoosbui.

In Breda crashte een auto na een botsing met een putdeksel tegen een lantaarnpaal, bij een andere auto gingen alle airbags af, meldt Omroep Brabant. Een derde auto hield lekke banden over aan het ongeluk. Een automobilist kwam vast te zitten onder een ondergelopen spoorviaduct en moest door de brandweer worden bevrijd.

Persbureau Meter In het Groningse Sint Annen raakte tijdens het noodweer een auto van de weg

Ook in Groningen ging het mis bij een viaduct. De weg onder het viaduct was onder water gelopen. Agenten probeerden er toch doorheen te rijden maar hun politieauto liet het na de tunnel afweten.

Bij het dorp Sint Annen belandde een auto op de N46 in een sloot. Hulpdiensten kwamen ter plaatse. Het is onbekend of er gewonden waren.

Hagel en windstoten

Het KNMI had voor vannacht in het midden en oosten van het land in de nacht van dinsdag op woensdag code geel afgekondigd vanwege buien met onweer. Er zou op sommige plaatsen veel regen in korte tijd vallen. Daarnaast was er kans op hagel en windstoten.

Rond 00.30 uur werd code geel weer ingetrokken.

Gisteren vielen eerder op de avond vooral in Zuid-Limburg een paar stevige onweersbuien. Daar gold aanvankelijk code oranje.

In Landgraaf en Kerkrade viel hagel. Volgens L1 Nieuws kwamen er grote hagelstenen uit de lucht. In Heerlen en omgeving werden hagelstenen gemeld met een diameter van 2 centimeter.

0:21 Hevige regenbuien in Kerkrade

De onweersbuien bereikten rond 19.00 uur ook Noord- en Midden-Limburg. In Roermond en Venlo bleef de hoeveelheid regen beperkt. In Blitterswijck viel 30 millimeter regen in een half uur tijd. Een gloednieuw (apart) riool speciaal voor regenwater in het dorp kon die enorme vracht aan water niet aan, waardoor een straat blank kwam te staan.

Vandaag zullen er in de loop van de dag enkele er buien over het land trekken, mogelijk met onweer, maar er gelden nergens meer waarschuwingen.