Pro-Palestijnse betogers Universiteit van Amsterdam niet vervolgd voor erfvredebreuk

Het Openbaar Ministerie kan de demonstranten die afgelopen mei werden aangehouden tijdens een studentenprotest op het Roeterseiland in Amsterdam niet vervolgen voor erfvredebreuk. Hoewel het Roeterseiland eigendom is van de Universiteit van Amsterdam (UvA), is het publiek toegankelijk en kan er dus geen sprake zijn van erfvredebreuk. De zaken worden geseponeerd, meldt het OM.