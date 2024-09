WK's voetbal van 2026 en 2030 ook te zien bij de NOS

Het WK voetbal in 2026 wordt gehouden in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Voor het eerst doen er maar liefst 48 landen mee, over 104 wedstrijden. Waar het FIFA WK 2030 wordt georganiseerd, wordt op het FIFA Congres van 11 december dit jaar officieel bekendgemaakt. Het gezamenlijke bid van Spanje, Portugal en Marokko is als enige overgebleven.