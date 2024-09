Bentancur aangeklaagd na racistische uitspraak over ploeggenoot Son

"Een shirt van 'Sonny' (Son Heung-min, red)? Kan ook van zijn neef zijn... ze lijken allemaal op elkaar!" Bentancur bood later zijn excuses aan en Son deed het incident af als "een fout", waaraan de Zuid-Koreaan toevoegde dat Bentancur het niet beledigend bedoeld had en beiden nog altijd "broers" waren.

Drie maanden later is Bentancur toch in staat van beschuldiging gesteld door de Engelse voetbalbond FA wegens vermeend wangedrag ten opzichte van zijn ploeggenoot. Volgens de FA is er bij zijn opmerking sprake van "een verwijzing, expliciet of impliciet, naar nationaliteit en/of ras en/of etnische afkomst."