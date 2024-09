ANP Een konikpaard

In samenwerking met Omroep Flevoland NOS Nieuws • vandaag, 13:08 Noardeast-Fryslân niet blij met komst 55 konikpaarden

De gemeente Noardeast-Fryslân is niet blij met de komst van 55 konikpaarden uit Flevoland naar natuurgebied Lauwersmeer. Wethouder Braaksma heeft het ministerie verzocht om de paarden zo snel mogelijk weg te halen uit Friesland, maar dat is niet gelukt. De konikpaarden blijven in ieder geval tot 1 december staan, bevestigt hij aan Omroep Flevoland.

De dieren moesten weg uit Oostvaardersveld bij Lelystad vanwege de grote klis, een stekelige plant die gevaarlijk is voor paarden. Maar volgens de Friese gemeente is de verplaatsing van de dieren een risico voor het dierenwelzijn en de landbouw in het Lauwersmeergebied.

Wethouder Braaksma is onder meer bang dat de paarden zaden van de grote klis meebrengen. Die plant komt nu nog niet voor in het natuurgebied. "Ze hebben het probleem verschoven naar ons gebied en dat neem ik ze kwalijk."

Afgelopen maandag werd de gemeente geïnformeerd dat het transport van de paarden een dag later zou plaatsvinden. Braaksma had graag gezien dat Staatsbosbeheer het besluit van tevoren met de gemeente had besproken. "Staatsbosbeheer heeft excuses aangeboden voor de gang van zaken. Dat is netjes, maar je hebt er niet zo veel aan."

Uitspraak

In juli kreeg Staatsbosbeheer via een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) te horen dat het op zoek moest naar een oplossing voor de konikpaarden die in aanraking komen met de grote klis in Flevoland. De plant kan onder meer tranende ogen, oogontstekingen of oogletsel veroorzaken bij de dieren. Ook kunnen zaden van die plant in hun manen blijven hangen. Staatsbosbeheer overtrad daarmee de Dierenwet.

Volgens Staatsbosbeheer was het wegmaaien of verwijderen van alle grote klis onmogelijk. De oplossing werd gevonden in het verplaatsen van 55 van de 70 paarden. Dat gebeurde in opdracht van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. De andere vijftien konikpaarden werden afgemaakt.

Waar de dieren na 1 december naartoe moeten, is nog onduidelijk.