Opdringerige konikpaarden Oostvaardersveld geslacht, Staatsbosbeheer doet dringende oproep

Een kudde van 29 konikpaarden uit het Oostvaardersveld bij Lelystad is vandaag geslacht. Volgens Staatsbosbeheer waren de paarden opdringerig geworden naar bezoekers en kon dat gevaarlijke situaties opleveren.

De konikpaarden leefden in een gebied dat grenst aan de Oostvaardersplassen. Ze waren volgens boswachter Hans-Erik Kuypers van Staatsbosbeheer het afgelopen jaar veelvuldig door mensen benaderd, geaaid en gevoerd. "Gevolg hiervan is dat de dieren soms als groep op recreanten afkomen, wat bedreigend overkomt en gevaarlijk kan zijn", schrijft hij. "Wij willen niet het risico nemen dat er ongelukken zullen gebeuren."

De kudde moest het gebied verlaten, maar omdat er geen andere geschikte gebieden beschikbaar zijn, zijn de dieren geslacht, schrijft Omroep Flevoland. Om de paarden aan particulieren te verkopen vond Staatsbosbeheer geen goed alternatief. "Deze dieren zijn een relatief groot leefgebied gewend, waar ze in sociale groepen op een zo natuurlijk mogelijke wijze kunnen leven", schrijft Kuypers.

Niet benaderen of aaien

Er zijn nu nog 26 konikpaarden over in het zuidelijke deel van het natuurgebied. Die krijgen gezelschap van twee harems uit de vangweide in het kerngebied van de Oostvaardersplassen. Dit zijn paarden die niet aan mensen gewend zijn, afstand houden en mensen niet benaderen.

Staatsbosbeheer doet een dringende oproep aan bezoekers om afstand te houden van de paarden. "Kijk naar de dieren, geniet ervan, maar voer, benader of aai ze niet. Door voeren gaan de dieren opdringerig gedrag vertonen richting mensen", zegt de boswachter.

"Dan zijn we genoodzaakt om, net als nu, in het belang van de veiligheid van onze bezoekers, de opdringerige dieren uit het gebied te halen. Als we geen plek hebben in andere gebieden, gaan ze naar de slacht."