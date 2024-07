ANP Konikpaarden in de Oostvaardersplassen

NOS Nieuws • vandaag, 17:47 Grote klis in Oostvaardersveld moet wijken voor welzijn konikpaarden

Staatsbosbeheer gaat planten bestrijden in natuurgebied Oostvaardersveld in Flevoland, na een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). De plant, de grote klis, kan tranende ogen, oogontstekingen of oogletsel veroorzaken bij de konikpaarden die in het gebied grazen. De plant heeft stekelige bolletjes, die blijven hangen in de manen van de paarden en de zaden kunnen in aanraking komen met de ogen.

Staatsbosbeheer, dat het natuurgebied beheert, overtreedt daarmee de Dierenwet. Het CBb heeft de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur daarom opgedragen handhavend op te treden tegen Staatsbosbeheer. De zaak was aangespannen door de Stichting Aanpak Misstanden Natuurbeheer.

Planten maaien

De uitspraak houdt in dat Staatsbosbeheer maatregelen moet nemen om te voorkomen dat de ongeveer 70 konikpaarden in het Oostvaardersveld in aanraking komen met de grote klis.

Staatsbosbeheer laat weten dat het de plukken grote klis zal bestrijden door de planten te maaien voor ze zaad krijgen. Daarna wordt in de gaten gehouden of dat leidt tot een afname van oogaandoeningen bij de paarden. "De plant is al vaker gemaaid, maar nu wordt gekozen voor een rigoureuze aanpak", laat Staatsbosbeheer weten. "Daarna moet blijken of de paarden minder last hebben van hun ogen."

Lekker zoet

"De konikpaarden komen op de grote klis af, met name na de bloei, want dan wordt de plant zoet en eten ze ervan", laat Staatsbosbeheer weten. "Ze gaan met z'n allen in de planten staan en dan blijven de zaadbollen in hun manen hangen."

Het Oostvaardersveld is onderdeel van het natuurgebied de Oostvaardersplassen. In andere delen van het gebied grazen ook konikpaarden, maar daar groeit veel minder grote klis.