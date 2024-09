ANP Zo werd 75 jaar vrijheid vijf jaar geleden gevierd in Mesch

NOS Nieuws • vandaag, 06:43 Wekdienst 12/9: Begin van 80 jaar vrijheid • Verhoging NS-kaartjes aan bod in Kamerdebat

Goedemorgen! Tachtig jaar geleden werden in Limburg de eerste dorpjes bevrijd door de geallieerden. Dat betekent de aftrap van de nationale viering van tachtig jaar vrijheid. Ook debatteert de Tweede Kamer over de Nederlandse Spoorwegen en verschijnt de beeldroman van Aimée de Jongh in 25 landen.

Eerst het weer: In het binnenland eerst droog en zonnig, later vanuit het westen steeds meer buien. Hierbij is kans op onweer en hagel. Met name in het zuidwesten kan opnieuw veel regen vallen. Het wordt vandaag niet warmer dan een graad of 15.

Weerplaza

Wat kan je vandaag verwachten?

In Limburg wordt vanaf vandaag tachtig jaar vrijheid gevierd. Op deze dag werden tachtig jaar geleden de Zuid-Limburgse dorpjes Mesch, Mheer en Noorbeek bevrijd. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn aanwezig bij de nationale start van de viering van tachtig jaar vrijheid in Mesch.

In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over het spoor. Naar verwachting zal de geplande prijsverhoging voor treinkaartjes aan bod komen.

De politie van Vlissingen mag de komende zes maanden preventief fouilleren in het Middengebied en een gedeelte van het centrum. De burgemeester hoopt daarmee het aantal geweldsincidenten waarbij een wapen wordt gebruikt terug te dringen.

Vandaag verschijnt de 'graphic novel' Lord of the Flies van Aimée de Jongh in maar liefst 25 landen. Ze maakte een beeldroman van de klassieker van William Golding uit 1954.

Naar verwachting vindt vandaag de eerste commerciële ruimtewandeling plaats. Miljardair Jared Isaacman en zijn goede vriend Scott Poteet stappen uit de Crew Dragon-ruimtecapsule tijdens de reis die door SpaceX georganiseerd wordt.

Wat heb je gemist?

De Peruaanse oud-president Alberto Fujimori is op 86-jarige leeftijd overleden, heeft zijn dochter bekendgemaakt. Hij was president van 1990 tot 2000, maar kwam later vooral in het nieuws door de beschuldigingen tegen hem.

Fujimori kreeg een celstraf van 25 jaar opgelegd voor zijn betrokkenheid bij de moord op 25 Peruanen in de jaren 90. Vanwege gezondheidsklachten kwam hij vervroegd vrij.

Ander nieuws uit de nacht:

Meerdere explosies in Den Bosch: voordeur beschadigd, auto's vernield: Bij de explosies raakten niemand gewond. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de ontploffingen.

Iconische Churchill-foto die in Canada werd gestolen teruggevonden in Italië: De foto hing in een luxe hotel in Ottawa, maar werd door de dief of dieven vervangen door een kopie.

Tientallen doden na damdoorbraak Nigeria: In de stad Maiduguri zijn duizenden huizen weggespoeld. Volgens de nationale rampendienst NEMA staat 40 procent van de stad onder water.

En dan nog even dit:

Onder de Keizersgracht in Amsterdam loopt een mysterieuze tunnel met veel bijnamen: de Geldtunnel, Poentunnel en Keizerssnee. De tunnel verbindt de oude bankkantoren De Bazel en de Vijzelbank met elkaar, zodat het personeel heen en weer kon lopen.

De tunnel is buiten gebruik gesteld, maar voor Open Monumentendag is hij tijdelijk open voor publiek:

1:51 Mysterieuze geldtunnel onder Amsterdamse gracht na jaren weer geopend

Een fijne donderdag toegewenst!