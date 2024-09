Peruaanse oud-president Fujimori op 86-jarige leeftijd overleden

De Peruaanse oud-president Alberto Fujimori is op 86-jarige leeftijd overleden, heeft zijn dochter bekendgemaakt. Hij was president van 1990 tot 2000, maar kwam later vooral in het nieuws door de beschuldigingen tegen hem.

Fujimori kreeg een celstraf van 25 jaar opgelegd voor zijn betrokkenheid bij de moord op 25 Peruanen in de jaren 90. Eind vorig jaar kwam hij op humanitaire gronden vervroegd vrij , omdat hij gezondheidsklachten had.

Terugkeer

Vijf jaar later keerde Fujimori terug naar Latijns-Amerika. Hij wilde weer president van Peru worden, maar werd in Chili opgepakt en uitgeleverd aan Peru. Daar werd hij in 2009 veroordeeld tot een gevangenisstraf voor zijn rol in de moord op 25 mensen. Die werden om het leven gebracht als onderdeel van de strijd tegen Lichtend Pad. Het doodseskader dat de moorden uitvoerde werd betaald door de regering van Fujimori. Een deel van de slachtoffers was ook gemarteld.