Abimael Guzmán (86), leider van Peruaanse terreurbeweging Lichtend Pad, overleden

Abimael Guzmán, de leider van de maoïstische terroristische rebellenbeweging Lichtend Pad in Peru, is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Peruaanse regering. Guzmán was al enige tijd ziek.

Als zoon van een loterijwinnaar groeide de latere communist op in een relatief welgesteld gezin. Op de universiteit bevond hij zich in linkse kringen en raakte hij in de ban van de revolutionaire gedachte. Na zijn studie filosofie en rechten sloot de academicus zich aan bij de Communistische Partij van Peru, maar na een intern conflict begon hij zijn eigen beweging: Lichtend Pad.

Vanaf 1970 voerde hij jarenlang een gewapende strijd tegen de meer conservatieve regeringen van Peru, onder wie de autoritaire president Fujimori, wiens dochter vorig jaar de presidentsverkiezingen nipt verloor. Daarbij werd grof en willekeurig geweld niet geschuwd. Om die reden beschouwt onder meer de Europese Unie de beweging van Guzmán als terroristische organisatie.

De strijd van Lichtend Pad kostte met name in de jaren 80 en 90 aan tienduizenden Peruanen het leven. Doelwit waren parlementariërs en vakbondsleiders, maar ook gewone boeren en de inheemse minderheid de Ashanika, die tevens tot slavernij werden gedwongen. Ook werden talloze bomaanslagen, onder meer in hoofdstad Lima, gepleegd.

Guzmán zag zichzelf als 'het vierde wapen' van het communisme, naast Marx, Lenin en Mao, die hij bewonderde. De grote meerderheid van de Peruanen zal hem echter herinneren als meedogenloze terrorist.

Levenslang

In 1992 wisten antiterreureenheden Presidente Gonzola, zoals Guzmán door volgelingen werd genoemd, op te sporen. Een militaire rechtbank veroordeelde de rebellenleider tot een levenslange gevangenisstraf. Hij zat decennia vast op een eiland voor de kust van Peru, met een streng regime waarbij hij nauwelijks bezoek mocht ontvangen. Later werd hij overgeplaatst naar het vasteland.