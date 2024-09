Meerdere explosies in Den Bosch: voordeur beschadigd, auto's vernield

In Den Bosch zijn vannacht meerdere explosies geweest.

Bij een woning aan de Sluisweg ging rond 01.25 uur een explosief af bij de voordeur. Die raakte zwaar beschadigd. Rond 02.00 uur waren er een of meerdere explosies in de Wethouder van Soestbergenstraat. Daarbij werden twee geparkeerde bedrijfsbussen vernield.

Of het hier om twee explosies gaat of om één explosie wordt nog onderzocht, meldt een politiewoordvoerder aan de NOS. Omdat de auto's ver van elkaar vandaan stonden, lijkt het om twee explosies te gaan.

Bij de explosies raakte niemand gewond. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de explosies, maar daarover is op dit moment nog niets bekend.