Affini klopt Küng op EK-tijdrijden, Arensman en Hoole naast podium

Edoardo Affini is in het Belgische Hasselt Europees kampioen tijdrijden geworden. De Italiaan was negen seconden sneller dan tweevoudig winnaar Stefan Küng, die afgelopen zondag indruk maakte in de afsluitende tijdrit van de Ronde van Spanje.

Ook het brons bij de EK-tijdrijden voor mannen ging naar Italië. Mattia Cattaneo bleef de Nederlanders Daan Hoole en Thymen Arensman voor. Net als Küng trok ook Cattaneo zijn topvorm door uit de Vuelta, hij werd zondag derde.

In Belgisch Limburg werd het zoals verwacht een strijd tussen de sterke tijdrijders die in goede doen uit Spanje kwamen. Zij hoopten op succes bij afwezigheid van olympische medaillewinnaars Remco Evenepoel, Filippo Ganna en Wout van Aert. Ook Joshua Tarling, de Europees kampioen van vorig jaar, ontbrak.

Arensman mocht al vroeg van start op het vlakke parcours van 31,3 kilometer. De 24-jarige Nederlander verliet twee weken geleden de Vuelta na een coronabesmetting en bleek nog niet te kunnen excelleren.

Hoofdschuddend nam hij plaats op de hot seat, waar hij al snel werd afgelost door Affini. De in het Drentse Donderen woonachtige Italiaan was met een gemiddelde snelheid van 53,2 kilometer per uur bijna een minuut sneller.

"Ik voelde me niet best", zei Arensman. "Ik was best wel ziek in de Vuelta. Met maar een weekje trainde voelde het niet super, maar het resultaat is best oké."

Hoole nipt vierde

Ook Hoole dook onder de tijd van zijn landgenoot. De Nederlands kampioen tijdrijden was bijna 27 seconden sneller dan Arensman, maar kon niet tippen aan Affini.

"Jammer om op zeven seconden van het podium te eindigen. Maar het is een vrij eerlijk onderdeel, dus ja, had ik maar harder moeten rijden", zei Hoole. "Zeker nu er best veel toppers niet rijden, was dit een grote kans om een medaille te pakken. Helaas niet gelukt, dus dan moet ik maar gewoon tevreden zijn met de tijd die ik heb gereden."

Het wachten was op de binnenkomst van de Zwitser Küng en Victor Campenaerts. Beiden slaagden er niet in een derde Europese titel te veroveren. Küng pakte zilver, de Belg Campenaerts werd zesde. Affini zag het op een schermpje gebeuren en barstte in tranen uit.

"Ongelofelijk. Een mooi moment, ook om het te kunnen delen met mijn ouders, zusje, vriendin en haar ouders. Ze zijn allemaal hierheen gekomen voor mij", sprak Affini na de podiumceremonie, in het Nederlands. "Ik woon net boven Assen, in Donderen", legde de Italiaan die een Nederlandse vriendin heeft uit.

"Ik had niet zoveel gedachtes bij de tijdrit, gewoon zo hard mogelijk trappen. Na vijf of tien minuten dacht ik wel 'dit gaat snel, misschien iets te snel', maar als ik dat vol kon houden wist ik dat het een goed resultaat zou worden."

De Europese titel tegen de klok is pas de derde zege uit de profloopbaan van de 28-jarige renner van Visma-Lease a Bike. Zijn laatste overwinning was vijf jaar geleden de tijdrit in de Tour of Britain.

Vier Nederlandse medailles Bij de vrouwen moest topfavoriete Ellen van Dijk genoegen nemen met zilver, achter thuisrijdster Lotte Kopecky. Bij de junioren kwam Fee Knaven, die bij een smalle passage werd opgehouden door een andere renster, twee seconden tekort voor goud. Eerder op de dag was er Nederlands succes bij de junioren. Michiel Mouris Europees kampioen tot 19 jaar werd. Zijn broer Wessel veroverde brons bij de beloften (tot 23 jaar). Nederland doet niet mee aan de mixed relay, die donderdag op het programma staat. Komend weekend zijn de wegwedstrijden, waar Mathieu van der Poel, Olav Kooij en Lorena Wiebes de Nederlandse speerpunten zijn.