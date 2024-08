AFP

NOS Wielrennen • vandaag, 14:31 Geen Nederlandse wielerploeg bij gemengde tijdrit op EK en WK: 'Moeilijk samen trainen'

Koos Moerenhout, bondscoach van de Nederlandse wielermannen, heeft besloten geen Nederlandse ploeg af te vaardigen voor de gemengde tijdritten bij het komende EK en WK in september.

"Het is niet zo moeilijk om drie mannen en drie vrouwen te vinden voor de mixed relay", aldus Moerenhout. "Maar het is wel heel moeilijk om ze met elkaar te laten trainen. En dat is wel nodig om een medaille te kunnen halen."

De gemengde ploegentijdrit werd in 2019 ingevoerd door wielerunie UCI als vervanger voor de ploegentijdrit voor merkenteams. Aanvankelijk werd het gezien als een proefballon van de UCI, een experiment met een korte levensduur.

Nederland eerste winnaar

De eerste wereldtitel in deze discipline werd gewonnen door Nederland (Bauke Mollema, Jos van Emden, Koen Bouwman, Riejanne Markus, Lucinda Brand en Amy Pieters). Maar de regenboogtrui die zij ontvingen hebben ze nooit in koers kunnen dragen, want buiten de kampioenschappen wordt deze discipline niet gereden.

Twee jaar geleden verliep de gemengde tijdrit in het Australische Wollongong dramatisch met onder meer de val van Annemiek van Vleuten kort na de start. En ook vorig jaar in Glasgow eindigde Nederland teleurstellend als zevende.

Moerenhout: "We hadden gehoopt dat het evenement zou groeien, maar dat zien we toch niet echt. Als je wint is het prachtig, maar als het podium halen moeilijk wordt, dan sta je voor de keuze: gaan we dit nog wel doen?"

Zorgen om EK?

Ook ging Moerenhout nog even in op zijn EK-selectie. Voor de tijdrit (11 september) in Belgisch Limburg selecteerde hij Daan Hoole en Thymen Arensman. Voor de wegrit (15 september) is Olav Kooij samen met Mathieu van der Poel de kopman.

Maakt de bondscoach zich zorgen? Deze week lagen Hoole en Kooij bij een zware valpartij in de Renewi Tour. Arensman stapte uit de Ronde van Spanje vanwege een coronabesmetting.

"Je kunt mensen selecteren, maar dan blijft het altijd hopen dat de renners heel blijven. In principe ga ik ervan uit dat ze kunnen rijden, maar het is afwachten hoe het herstel verloopt in de komende dagen."