Kabinet: Terneuzen en Tweede Maasvlakte in beeld voor nieuwe kerncentrales

Naast Borssele zijn nu ook Terneuzen en de Tweede Maasvlakte nadrukkelijk in beeld als locaties voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Minister Hermans van Klimaat en Groene Groei schrijft aan de Tweede Kamer dat die twee gebieden "kansrijk" zijn.

Het kabinet wil vier nieuwe kerncentrales laten bouwen in ons land. Het plan is om twee daarvan te bouwen bij de al bestaande centrale in het Zeeuwse Borssele.