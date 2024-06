NOS

NOS Nieuws • vandaag, 18:05 Zeeuwen in actie tegen bouw kerncentrales: 'Het past gewoon niet'

In Zeeland wordt niet zo vaak geprotesteerd. Toch waren er vandaag zo'n 150 mensen op de been bij een betoging tegen de bouw van nieuwe kerncentrales bij Borssele. De centrales zelf zijn niet eens het grootste probleem, het vijftien jaar lange bouwproces wel.

De betogers vormden een lint langs de grens van het Sloegebied, het industriegebied waar de kerncentrales moeten komen. Die grens mag van hen niet overschreden worden, en dat is hen ook beloofd, zeggen de demonstranten. De angst bestaat dat dat wel gebeurt. "Het past gewoon niet."

Dat baseren de actievoerders vooral op een bezoek aan de nog in aanbouw zijnde Britse kerncentrale Hinkley Point. Daar was voor het bouwterrein 175 hectare nodig. In Borsele is zo'n 45 hectare beschikbaar.

Het 'stopcontact van Nederland'

Het kabinet wees de gemeente Borsele in december 2022 aan als voorkeurslocatie voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Voornamelijk omdat de enige kerncentrale van ons land daar al staat. Vanuit het ministerie lopen op dit moment nog drie onderzoeken naar de haalbaarheid van de plannen.



Omwonenden weten al genoeg:

In Borsele vrezen ze bouwput door bouw van nieuwe kerncentrales: 'Niet te doen'

Annemiek en Jaap Franken hebben de huidige kerncentrale zo'n beetje in hun achtertuin, en vinden dat prima. Zij vrezen vooral het bouwproces, dat tien tot vijftien jaar zal duren. "De komende vijftien jaar rijdt bouwverkeer af en aan, het levert geluids- en lichtoverlast op, en er moeten tienduizenden werknemers hier naartoe. De omgeving kan dat helemaal niet aan."

Omwonenden begrijpen goed dat de centrales érgens moeten komen, maar zien liever dat er naar andere locaties wordt gezocht. "Wij moeten hier het stopcontact van Nederland worden. Maar het is hier veel te klein en het komt te dicht bij onze leefomgeving."

Hoogspanningsmasten en koeltorens

In Zeeland is iedereen het eigenlijk met elkaar eens. In april bezorgden Zeeuwse burgers en politici een lijst met 39 voorwaarden voor de bouw van nieuwe kerncentrales bij demissionair klimaatminister Jetten. Horizonvervuiling door meer hoogspanningsmasten en de komst van koeltorens waren daarbij grote struikelblokken. De provincie noemde die twee zelfs "niet onderhandelbaar".

Het nieuwe kabinet moet de knopen gaan doorhakken. Met daarbij in gedachten dat de Tweede Kamer in maart nog stemde voor de komst van vier kerncentrales in plaats van twee. Waar die moeten komen is nog niet bekend. Meer duidelijkheid volgt op zijn vroegst aan het eind van het jaar.