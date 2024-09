Getty Lotte Kopecky

NOS Wielrennen • vandaag, 16:44 Sterke Kopecky laat Van Dijk volstrekt kansloos in tijdrit op EK wielrennen

Op de Spelen van Parijs lukte het niet, maar in eigen land heeft wielrenster Lotte Kopecky in het tijdrijden wel de Europese titel veroverd. De Belgische versloeg op de eerste dag van de EK de Nederlandse Ellen van Dijk (zilver) en de Oostenrijkse Christina Schweinberger (brons).

De Belgische reed de volledig vlakke 31,3 kilometers van Heusden-Zolder naar Hasselt 43 seconden sneller dan Van Dijk, die weer 19 seconden sneller was dan Schweinberger. De andere Nederlandse deelneemster Riejanne Markus finishte als vierde, op twee seconden van het brons.

Op bekende bodem nam Kopecky woensdagmiddag revanche op de mislukte olympische tijdrit, waar ze mikte op een medaille, maar in Parijs ten val kwam en als zesde eindigde.

De olympische titel ging in Parijs naar Anna Henderson, die er deze EK niet bij is omdat de wielerfederatie uit Groot-Brittannië heeft besloten deze dagen geen renners naar Vlaams-Limburg te sturen. Ook de Zwitserse Europees kampioen van de laatste drie jaar Marlen Reusser was niet aanwezig.

En dus rook Van Dijk, die al vier keer eerder Europees kampioen en tweemaal wereldkampioen was geworden, een kansje. Van Dijk reed met haar vierde EK-zilver sneller dan landgenoot Markus en dwong daarmee een startplek af in de tijdrit op de WK in Zürich over elf dagen. Daar mag maar één Nederlandse renster starten.

Over haar rit was Van Dijk tevreden, gezien de afgelopen periode. "Ik ben het hele jaar bezig met terugkomen. Eerst na mijn zwangerschap en toen de enkelbreuk, dat is mijn jaar. Op dit moment is mijn niveau prima, maar niet op mijn allerbest. En dat is wel nodig om Kopecky te kunnen verslaan."

Steeds sneller dan Van Dijk

Kopecky toonde tussen Heusden-Zolder en Hasselt aan dat zij in topvorm is en een van de grote kanshebbers voor de wereldtitel tijdrijden. Op het vlakke, soms winderige parcours, die de eerste honderden meters over het racecircuit van Zolder liepen, zette Kopecky op alle tussenmetingen de snelste tijd neer.

Na tien kilometer was het verschil met Van Dijk een kleine twee seconden en na 19 kilometer was het verschil op het tweede meetpunt al opgelopen naar vijftien seconden. Het laatste deel liep Kopecky ver uit: op de streep bleek dat ze bijna een kilometer per uur harder had gefietst en dat de Belgische bijna 45 seconden sneller fietste dan Van Dijk.

Later op woensdag rijden de mannen de individuele tijdrit, met Nederlanders Daan Hoole en Thymen Arensman.

