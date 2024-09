EPA Puck Pieterse

NOS Wielrennen • vandaag, 12:40 Wereldkampioen mountainbiken Pieterse rijdt na WK op de weg ook WK gravel

Puck Pieterse start na het behalen van de wereldtitel mountainbiken ook op het WK gravel, zo maakt het 22-jarige multitalent bekend. Door het toevoegen van de gravelwedstrijd is in haar programma dit seizoen geen ruimte meer om op de mountainbike in actie te komen.

"Dit betekent dat ik mijn regenboogtrui nog niet kan laten zien", schrijft Pieterse op Instagram. "Dat ik meerdere disciplines combineer, zorgt er ook voor dat ik moeilijke beslissingen moet nemen."

Tussendoor rijdt Pieterse ook nog het wereldkampioenschap op de weg. De Amersfoortse maakte deze zomer indruk in de Tour de France Femmes, waar ze een klassiekerachtige etappe op haar naam schreef en het jongerenklassement won.

Orange Pictures Puck Pieterse in de jongerentrui tijdens de Tour

Pieterse werd daarvoor beloond met een plek in de WK-selectie rond kopvrouw Demi Vollering. De WK-wegrit voor vrouwen wordt op 28 september gereden in Zürich. Een week later vindt het WK-gravel plaats in Vlaams-Brabant.

Door die planning laat Pieterse de mountainbike voorlopig staan en laat ze de twee resterende wereldbekerwedstrijden in het Amerikaanse Lake Placid en Mont-Sainte-Anne in Canada schieten.

Vier WK's in een jaar

"Het is altijd speciaal als je een WK kan rijden en dat is iets wat ik niet wil missen", aldus Pieterse, die met het uitstapje in het gravelen een WK-kwartet completeert. In februari werd ze derde op het WK veldrijden, de discipline waarin ze komende winter ook weer terug zal keren.

Tourwinnares Kasia Niewiadoma werd vorig jaar wereldkampioene gravel. Namens Nederland werden Vollering, Yara Kastelijn en Lorena Wiebes toen derde, vierde en vijfde.