Kane trefzeker in jubileumduel voor Engeland, Griekenland wint opnieuw

Later was het wel twee keer raak voor topscorer Kane, die zijn 67ste en 68ste doelpunt in het shirt van Engeland maakte.

Georgië op dreef

In groep 1 gaat Georgië aan de leiding. Na een 4-1 overwinning op Tsjechië, was het nu ook Albanië de baas. In Tbilisi werd het 1-0 voor de Georgiërs, die op het EK in Duitsland de achtste finales haalden. Giorgi Kochorashvili, speler van Levante, scoorde met een geweldig schot van afstand.