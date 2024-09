Reuters Dembelé is dolblij met zijn treffer.

NOS Voetbal • gisteren, 22:55 Frankrijk revancheert zich tegen België na Italiaanse domper: 2-0

Frankrijk heeft in de Nations League zonder al te veel problemen gewonnen van België: in Lyon werd het 2-0.

Bondscoach Didier Deschamps had zijn hele voorhoede, onder wie Kylian Mbappé en Antoine Griezmann, vervangen ten opzichte van de nederlaag tegen Italië. Maar ook de tweede keus was veel te goed voor onze zuiderburen.

In Nations League-groep 2 - waarin Italië van Israël won - doet Frankrijk nu weer volop mee en heeft het net als België drie punten uit twee wedstrijden. Italië is groepsleider met zes uit twee.

Belgen starten sterk

De Belgen begonnen beter in Lyon. Dat resulteerde na zes minuten al in een grote kans, maar aanvaller Dodi Lukebakio kon de bal niet binnenwerken. Een minuut later sneed Lukebakio opnieuw door de Franse verdediging, maar zijn voorzet was te hard voor Loïs Openda.

Na elf minuten vroegen de Fransen om een strafschop, maar de scheidsrechter zag geen overtreding in de ingreep van Kevin De Bruyne. Daarna was de ploeg van bondscoach Didier Deschamps een aantal keren dreigend, zo was Matteo Guendouzi twee keer dicht bij een treffer.

EPA De Fransen vieren de 1-0 van Kolo Muani

Het Franse overwicht werd steeds groter. Marcus Thuram scoorde bijna na een halfuur spelen, maar keeper Koen Casteels keerde de inzet van de aanvaller. Nog geen minuut later moest de doelman toch capituleren.

Randal Kolo Muani schoot een rebound van een schot van Ousmane Dembélé hard tegen de touwen: 1-0.

Dribbelende Dembélé

Na rust breidden de Fransen hun voorsprong verder uit. Ousmane Dembélé dribbelde na bijna een uur spelen naar binnen en haalde van een meter of veertien uit: 2-0. Kort daarna mocht PSV'er Johan Bakayoko invallen van de Belgische bondscoach Domenico Tedesco.

Even later maakte bij Franrijk onder anderen Kylian Mbappé zijn opwachting. Hij was tweemaal dicht bij een doelpunt. Ook een andere Franse grootheid, Antoine Griezmann, viel nog in.

Italië te sterk voor Israël

Italië won op neutraal terrein in Boedapest van Israël met 2-1. Davide Frattesi, ook al trefzeker tegen Frankrijk, zette de Italianen voor rust op voorsprong.

EPA Een knuffel voor doelpuntenmaker Davide Frattesi

Moise Kean gooide de wedstrijd in de tweede helft in het slot. In de slotminuut maakte Mohammad Abu Fani er namens Israël nog 2-1 van.

Twee hattricks

In de B-groep van de Nations League werd er volop gescoord. Wales, met bondscoach Craig Bellamy, wist met 2-1 te winnen bij Montenegro. Noorwegen won dankzij een late goal van Erling Haaland met 2-1 van Oostenrijk. Bij de Noren was er een basisplaats voor AZ-speler David Møller Wolfe.

Turkije won met invaller Orkun Kökcü met 3-1 van IJsland. Kerem Aktürkoglu maakte alle drie de goals. Slovenië had geen moeite met Kazachstan. Benjamin Sesko was, eveneens met een hattrick, verantwoordelijk voor een 3-0 zege.