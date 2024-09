AFP De paus werd rond het veld gereden.

NOS Nieuws • vandaag, 14:29 Enorme mensenmassa op de been voor pauselijk bezoek Oost-Timor

Op een mis van de paus in Oost-Timor zijn honderdduizenden mensen afgekomen. De autoriteiten gaan uit van zo'n 600.000 mensen. Dat zou neerkomen op bijna de helft van alle inwoners van Oost-Timor. In het land in Zuidoost-Azië wonen ongeveer 1,3 miljoen mensen.

De mensen hadden zich verzameld in een park aan zee voor de mis. Die werd gehouden op hetzelfde veld waar paus Johannes Paulus II in 1989 een gebed uitsprak. Na de mis liet paus Franciscus zich rond het veld rijden, zodat iedere aanwezige hem goed kon zien.

Mensen stonden uren in de hitte te wachten om de mis bij te kunnen wonen. De temperatuur liep op tot 32 graden. Veel aanwezigen zochten de schaduw op onder gele en witte paraplu's, de kleuren van het Vaticaan. De brandweer bespoot de mensen om wat verkoeling te brengen.

Ook bracht de paus een bezoek aan een kathedraal en aan gehandicapte kinderen op een school. Mensen die bij de paus in de buurt wisten te komen, raakten zijn handen aan, kusten zijn ring of boden hem een traditioneel geweven sjaal aan.

Meest katholieke land

In Oost-Timor is bijna de hele bevolking katholiek, zo'n 96%. Volgens het Vaticaan is het daarmee waarschijnlijk het meest katholieke land ter wereld.

Het is voor het eerst dat de paus Oost-Timor bezoekt sinds het land in 2002 onafhankelijk werd van Indonesië. De weg naar onafhankelijkheid duurde jaren en koste ten minste 100.000 mensen het leven. Tijdens de onafhankelijkheidsstrijd voelden de inwoners zich gesteund door de kerk, die de situatie internationaal op de kaart zette.

De paus kwam gisteren aan in Oost-Timor. Eerder bezocht hij in de regio Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea. Later reist hij nog door naar Singapore. Vrijdag keert de paus terug naar Rome.

Sla de carrousel over EPA Vanwege de hitte zochten mensen de schaduw onder paraplu's in de kleuren van het Vaticaan

AFP De paus zwaait naar het publiek

AFP De brandweer probeerde de aanwezigen verkoeling te bieden met water

EPA De paus draagt de mis op

AFP De paus wordt rond het veld gereden

AFP Gelovigen raakten de paus aan of kusten zijn ring

AFP De paus bij zijn vertrek