Paralympische kampioenen geridderd en op foto met koning: 'Vierde, dat is in één woord fantastisch'

De Nederlandse medaillewinnaars van de Paralympische Spelen in Parijs zijn in Den Haag - net als de olympiërs vorige maand - gehuldigd. Ze werden toegesproken door minister-president Dick Schoof, staatssecretaris van sport Vincent Karremans en chef de mission Esther Vergeer.

Daarbij werden de paralympisch kampioenen geridderd. Aardig wat goudenmedaillewinnaars, zoals Fleur Jong, Jetze Plat en Liesette Bruinsma, ontvingen na de vorige Paralympische Spelen in Tokio, Rio en Londen al een lintje. Zij kregen nu een beeldje als waardering voor hun prestaties.

Van de rolstoelbasketbalsters kreeg Ylonne Post als enige een lintje, haar medespeelsters waren in Tokio al geridderd.

Onder de paralympiërs bevonden zich twee topsporters die extra in het zonnetje werden gezet. Plat en Tristan Bangma, die beiden op drie verschillende Spelen goud wonnen, werden bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dat is één categorie hoger dan Ridder.